تسجيلات الناجحين في “البكالوريا” بداية من 21 جويلية

‫ أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن المنشور الوزاري الخاص بتسجيل الحاملين الجدد لشهادة “البكالوريا”، حيث سيتم تنظيم أيام مفتوحة على الجامعات في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 جويلية، فيما سيتم الشروع في التسجيل الأولي في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 جويلية القادم.

‫وأكد المنشور، بأن تأكيد التسجيلات عبر الخط سيكون في الفترة الممتدة من 25 إلى 26 جويلية، فيما يتم الشروع في معالجة الرغبات بداية من 27 جويلية، أما الإعلان عن نتائج التوجيه، سيكون يوم 3 أوت القادم مساءً.

التسجيل النهائي يوم 5 سبتمبر.. و‫هذه تفاصيل المشاركة في المسابقة للولوج إلى المدارس العليا

‫ كما أكد المنشور، بأن التسجيلات النهائية ستمتد من 5 إلى 8 سبتمبر القادم.

‫وأكدت الوزارة من خلال المنشور، بأن التسجيل في المدارس العليا التي يتوزع التكوين فيها حسب الميدان المطابق مع التكوين المتواصل لخمس سنوات، سيكون سنتين للجذع المشترك و3 سنوات تخصص، وبعد النجاح في السنتين جذع مشترك، يشترط الالتحاق بالتخصص، أي النجاح في مسابقة وطنية تنظمها المدرسة بالتفاصيل، فإنه بالنسبة للمسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لطلبة المدرسة، يتم تخصيص نسبة تتراوح بين 50 و 70 من المئة من المقاعد البيداغوجية المتاحة لفائدة الطلبة ذوي أحسن ترتيب في المدرسة، ‫كما يتم تخصيص من 30 إلى 50 من المئة من الأماكن البيداغوجية المتبقية، وتخضع هذه النسبة إلى مسابقة على أساس اختبارات كتابية تُخصص لطلبة المدرسة المتبقيين وغير المقبولين في المسابقة على أساس الشهادة، وطلبة المدارس الأخرى في نفس الميدان، وطلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين اجتازوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية من دون تسجيل تأخر دراسي، وهذا في إطار مسابقة تنظم في المدرسة.

‫ وأوضح المنشور، بأن المدارس العليا ترتبط بسبعة ميادين، هي علوم وتكنولوجيا، علوم اقتصادية وتسيير، علوم تجارية، علوم الطبيعة والحياة، رياضيات، إعلام آلي، علوم إنسانية واجتماعية، وحقوق وعلوم سياسية وهندسة معمارية، إضافة إلى العمران والمدينة.

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