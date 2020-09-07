تسجيلات جامعية عن بعد.. رفع اختيارات الناجحين في الباك واختيار شعبتين “أل أم دي” اجباري

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرفع من اختيارات الشعب لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا للموسم الدراسي 2019/2020.

يأتي هذا القرار للوزارة من أجل التقليص قدر المستطاع من ما يسمى “اختيار صفر” أي إقصاء الطالب من كافة قائمة الشعب التي اختارها.

وأفادت مصادر رسمية بمبنى الوزارة أشرفت على إعداد المنشور الخاص بالطلبة الجدد للموسم الجامعي 2019/2020، بأنه وبالنظر إلى الوضع الصحي الذي تمر به البلاد، تقرر وضع أبواب مفتوحة تكون عن بعد لفائدة الطلبة وأوليائهم من أجل التعريف بطرق وكيفيات التسجيل وطرح أهم المستجدات تفاديا للتجمعات واحتراما للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب مراجع “النهار أون لاين”، فإن حتى التسجيلات الأولية والنهائية ستكون عن بعد، وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالي قد طالبت رؤساء الجامعات مواقع الكترونية خاصة بها، حتى يستخدمها الطلبة الجدد وأمهلتها آجالا إلى 10 أكتوبر حتى تكون عملية.

هذا، وسيجبَر الناجحون الجدد، بوضع اختيارين اثنين من نظام أل أم دي، عوض واحد مثلما كان معمولا به في وقت سابق، كما ستعزز شبكة المدارس العليا في الجزائر بمدرسة خاصة للطاقات المتجددة وأخرى بالغابات.

والجدير بالذكر، فقد تم اقتراح تاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري للإعلان عن افتتاح السنة الجامعية لموسم 2019/2020 في انتظار موافقة الحكومة على ذلك.