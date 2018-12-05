تسجيل أزيد من 32 ألف مخالفة تتعلق بالبيئة والمحيط خلال 10 أشهر

سجلت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة، للمديرية العامة للأمن الوطني، 32.004 مخالفة عبر التراب الوطني خلال الـ10 أشهر الأولى لسنة 2018.

وأوضح بيان لمصالح الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 19.125 مخالفة متعلقة بالبيئة منها 7.419 مخالفة متعلقة بالنفايات

و841 مخالفة متعلقة بالنظافة والصحة العمومية، و553 مخالفة متعلقة بالمياه.

بالإضافة إلى 12 مخالفة متعلقة بالغابات، و160 مخالفة متعلقة بالمساحات الخضراء و 140 مخالفة متعلقة بالساحل.

وأضاف البيان، أنه تم كذلك خلال نفس الفترة تسجيل 12.879 مخالفة متعلقة بالعمران.