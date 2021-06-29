تسجيل أزيد من 50 ألف لدغة عقرب سنويا في الجزائر

أشرف الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، على إفتتاح أشغال الملتقى العلمي حول البرنامج الوطني لمكافحة التسمم العقربي.عبر تقنية التحاضر عن بعد، بمقر الوزارة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، كشف الأمين العام، إلى أنه سنويا يتم تسجيل ما لايقل عن 50 ألف لدغة عقرب عبر التراب الوطني.في الجنوب و الهضاب العليا وحتى بعض ولايات الشمال.وأكد الأمين العام لوزارة الصحة، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الأخيرة وضعت نظام إبلاغ مَطْلَع سنوات 1985 لمراقبة مشكل التسمم العقربي.وتمّ تطويره سنة 2019 إلى نظام الإبلاغ المعلوماتي “EVENSCO” الذي يهدف إلى تلقّي المعلومات بشكل آني.

وأوضح سايحي أن التسمم العقربي يعد مشكلة حقيقية بالنسبة للصحة العمومية في شمال إفريقيا.إلا أن وضعيته الوبائية في الجزائر تتميز بثبوت معدّل الإصابات بلدغات العقارب. بينما يتناقص عدد الوفيات بشكل منتظم بفضل تحسّن نوعية التكفل والعلاج، التي تضمنتها الدورات التكوينية المنظمة من طرف المديرية العامة للوقاية وترقية الصحة. بالتعاون مع خبراء لجنة الوقاية و مكافحة التسمم العقربي.سيما في الولايات التي يرتفع فيها خطر الإصابة بلدغات العقارب.

ودعا الأمين العام لوزارة الصحة أن اتخاذ عدد من الإجراءات، في إطار المكافحة والوقاية من التسمم العقربي.الذي يجب اعتباره خطرا رئيسيا على المناطق المعنية، أهمها:وضع إطار للتنسيق بين القطاعات يضم، بالإضافة إلى وزارة الصحة.وزارات السكن والبيئة والجماعات المحلية والتضامن الوطني.وإنشاء مكاتب بلدية للنظافة، كنقاط محورية في المكافحة و الوقاية من التسمم العقربي.

بالإضافة إلى تكثيف مكافحة المساكن غير اللائقة والهشة وتوفير الإنارة وتعبيد الطرقات في المناطق المعرضة للخطر.وتطوير عمليات جمع العقارب عن طريق اللجوء إلى تدخلات وآليات جديدة، بإشراك المجتمع المدني وذلك من خلال تطوير تجارب ناجحة.للإشارة، فقد شارك في هذا اللقاء إطارات الإدارة المركزية ومدراء الصحة والسكان لولايات الجنوب والهضاب العليا.بالإضافة إلى عدد من ممثلي قطاعات وزارية وعلى رأسها الداخلية والجماعات المحلية والتنمية الريفية والبيئة والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و السكن.