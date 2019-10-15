تسجيل أكثر من 22 ألف تدخل للحماية المدنية خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية، 22325 تدخل، على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من المواطنين، خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و12 أكتوبر الجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 14105 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، في نفس الفترة.

أيـن تم إســعاف و إجلاء 1725 جريح، و تحويل 12070 مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

وتم تسجيل 2136 تـدخـل من أجل 1198 حادث مرور، أدت إلى وفاة 26 شخص وجرح 1337 آخرين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1769 تدخلا، سمح بإخـــماد 1220 حريق، منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

بالإضافة إلى تسجيل 4315 تدخـل فـي نفس الفترة، لتغطية 3846 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.