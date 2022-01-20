تسجيل أكثر من 7.8 مليون معاملة للدفع عبر الإنترنت سنة 2021

أكد المدير العام لتجمع النقد الآلي مجيد مسعودان، أنه تم تسجيل أكثر من 7.8 مليون معاملة دفع عبر الإنترنت سنة 2021، من قبل حاملي بطاقات الدفع البنكية والبطاقات الذهبية لبريد الجزائر.

وأوضح مسعودان خلال تدخله بمناسبة الطبعة الـ6 من منتدى الرقمنة الذي نظمه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات،إن معاملات الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت شهدت تطورا سنة 2021. حيث بلغت 7.8 مليون عملية. مقابل 4.5 مليون في 2020.

كما أضاف مسعودان أن إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت قد بلغ 11.200 مليار دينار العام الماضي، مقابل 5.4 مليار دينار في 2020.

اما فيما يتعلق بمعاملات الدفع عبر أجهزة الدفع الإلكتروني، فقد ناهزت، 2 مليون. مع العلم أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني قيد التشغيل يقدر بـ 400 ألف جهاز. مشيرا إلى أن أرضية إدماج الدفع الإلكتروني سمحت باعتماد 153 تاجرا عبر الإنترنت. بما في ذلك شركات كبرى عمومية وخاصة. تبنت الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت لدى زبائنها من أصحاب البطاقات المصرفية والبريدية.

وأضاف مسعودان، أن تجمع النقد الآلي، تلقى أكثر من مائة طلب من فاعلين إقتصاديين وتجاريين. أعربوا عن رغبتهم في الحصول على تصديق واعتماد كفاعلين تجاريين عبر الإنترنت. مشددا على ثقة المستخدمين في نظام الدفع عبر الإنترنت الذي يؤمنه وضع التجهيزات التقنية ذات المعايير الدولية.

من جهتها أشارت المديرة العامة لبريد الجزائر، باية حنوفي، إلى تسجيل ارتفاع بنسبة 400 بالمائة لعمليات الدفع الإلكتروني. التي قام بها حاملو بطاقة الذهبية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني في 2021.

و أضافت حنوفي، أن بريد الجزائر وزّع أكثر من 8 ملايين بطاقة ذهبية حتى الآن. وتسجيل أكثر من 150 ألف طلب في اليوم للحصول عل بطاقات جديدة. في حين ناهز العدد الإجمالي لأصحاب الحسابات البريدية الجارية 24 مليون. مضيفة أنه بات اليوم، ضرورة ملحة للإنتقال إلى الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة.

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