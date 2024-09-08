تسجيل أول إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور

أكدت الولايات المتحدة تسجيل حالة إصابة بشرية جديدة بإنفلونزا الطيور من النمط A (إنفلونزا الطيور إتش 5) في ولاية ميسوري. وهي أيضا أول حالة بشرية دون التعرض المهني المعروف لحيوانات مريضة أو مصابة. بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويخشى الخبراء من أن ارتفاع الدورة الدموية يمكن أن يسهل حدوث طفرة في الفيروس. مما يسمح له بالانتقال من إنسان إلى آخر.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية يوم الجمعة أن الفحوص أثبتت إصابة شخص بأنفلونزا الطيور دون أن يكون على اتصال بحيوان.

حتى الآن، جاءت الحالات البشرية لأنفلونزا الطيور التي تم اكتشافها في الولايات المتحدة من العالم الزراعي.

لكن دخول أحد البالغين من ولاية ميسوري إلى المستشفى في 22 أوت أثار تساؤلات حول السلطات التي طلبت إجراء اختبارات إضافية.

وهذه الحالة الرابعة عشرة هذا العام التي تم اكتشافها في الولايات المتحدة هي الأولى. التي لم يكن فيها المريض على علم باتصال مع حيوان.