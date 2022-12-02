تسجيل البصمة إجباري للمعتمرين من هذه الدول

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم عبر حسابها على التويتر عن إشتراط تسجيل خصائص الحيوية البصمة لاصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا لمواطني 5 دول.

واوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء سيطبق على القادمين إلى مكة المكرمة من تونس بريطانيا بنغلاديش الكويت وماليزيا. وهذا بهدف تسهبل الإجراءات الدخول إلى المملكة وكذا لإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن

وأضاف البيان أن تسجيل البصمة يكون من خلال تجميل تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، مع تحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر. والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر. بالإضافة إلى مسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.