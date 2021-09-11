تسجيل التلاميذ للدراسة بالمراسلة بداية من 15 سبتمبر

فيما سيتم إعادة فتح الموقع للتلاميذ المسجلين بعد الإعلان عن نتائج الفرض الثاني

كشف الديوان الوطني للتعليم عن بعد، بأن التسجيل للطلبة الجدد سيكون بداية من 15 سبتمبر الجاري، فيما سيفتح الموقع للتلاميذ المسجلين بعد الإعلان عن نتائج الفرض الثاني‪ .

ودعا الديوان الوطني، كل التلاميذ الراغبين في اجتياز شهادة “البكالوريا”، إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية من أجل الشروع في الدروس التي ستضمن لهم فرصة نجاح ثانية‪.

كما أكد الديوان بأن التسجيلات مفتوحة لكل التلاميذ من أجل الرفع من مستواهم، وذكر الديوان استحدث طريقة جديدة لإجراء الفروض الفصلية والاختبارات الفصلية، تتمثل في “الفرض الإلكتروني”، وهو طريقة جديدة لتقييم المتعلمين عن بعد، مع تغيير في طريقة إجراء أحد الفروض المحمّلة عن طريق “الأرضية الإلكترونية” واستبداله بـ “الفرض الإلكتروني” عبر الأنترنت‪.

ويقوم المتعلّم من خلال هذا “الفرض الإلكتروني”، بسحب الفروض ثم حلّها، وبعدها يسحب الإجابات من أجل المراجعة، وتحتسب له نقطة المراقبة المستمرة في عملية حساب معدل امتحان المستوى.

وللاستفادة منه، يقوم الطالب بإدخال رقمه السري وسحب الفروض الخاصة به، وكذا الإجابات، وبعد مراجعتها، يقوم بالإجابة عن الأسئلة التي توجد في حسابه، حيث يقيّم إلكترونيا من قبل لجان مختصة تعمل على تقييم الإجابة، وهي العلامة التي يتم الاعتماد عليها في احتساب المعدل النهائي للانتقال إلى المستوى الأعلى‪ .

وتتم هذه العملية بعد التسجيل عن طريق موقع ٢٠٢١ ONEFD، ودفع المستحقات وإيداع الملف الورقي، لتتبعها عملية التحقق من قبول الطلب‪ .

ويملك كل طالب مجموعة من المعطيات، تتمثل في اسم المستخدم ورقم المرور و”رباط المعلام”، وعليه استخدام هذه المعلومات في الدخول إلى “المعلام” من أجل سحب الفروض وإجابات الفروض بالمراسلة لسنة 2021.