قال المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات. أحمد مقراني إنه تم تسجيل ما لا يقل عن 182 تظاهرة اقتصادية. لبيع الأدوات المدرسية على المستوى الوطني. بمشاركة نحو 1600 متعامل اقتصادي.

وتوفر هذه المعارض الجوارية حسب المتحدث مختلف السلع “بأسعار في متناول الجميع”.حيث تم تسجيل تخفيضات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في المستلزمات المدرسية.

كما أشار أن سوق الأدوات المدرسية تحول أكثر من 25 مستوردا إلى منتجين. مما ساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المستلزمات. والتقليل من تكلفة الاستيراد.

وأوضح أحمد مقراني، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن أكثر من 25 متعاملا اقتصاديا على المستوى الوطني حولوا نشاطهم. من الاستيراد إلى انتاج الأدوات المدرسية. وهو “أمر مميز يبرز التوجه القائم نحو توسيع حجم الانتاج المحلي تدريجيا. في هذا المجال للتقليل من فاتورة الاستيراد”.

كما ارتفع بذلك عدد منتجي الأدوات المدرسية محليا إلى 66 منتجا موزعا عبر التراب الوطني. وهو ما سمح بتحقيق تغطية كاملة عن طريق الانتاج الوطني في نحو سبع منتجات مدرسية. وهو رقم مرشح للارتفاع إلى 22 منتوجا في الفترة المقبلة.حسب المسؤول الذي أكد أن هذه المنتجات تتميز “بجودتها وتنافسيتها العالية”.