تسجيل حصيلة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 31299 إصابة جديدة و986 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع محسوس في عدد الإصابات والوفيات في روسيا. ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 7892980 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 229315 حالة بعد تسجيل 986 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

وحسب نفس المصدر فإن 21670 شخص تعافي من فيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المتعافين الى6937756 شخص منذ بداية الجائحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما بروسيا، أين تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو التي تشهد مؤخرا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات.

حيث بلغ اكس 6712 إصابة، تليها مدينة بطرسبورغ أين تم تسجيل 2345 إصابة، ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو بـ 1911 إصابة.