روسيا تسجل حصيلة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل 19630 إصابة جديدة و820 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع قياسي في عدد الإصابات والوفيات في روسيا.

ليرتفع اجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة الى 6824540 إصابة مؤكدة، في حين بلغ عدد الوفيات 179243 حالة بعد تسجيل 820 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

كما تعافى 19661 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في روسيا منذ بداية الجائحة الى 692818 حالة شفاء

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو بواقع 1712 حالة وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ بـ1301 حالة.