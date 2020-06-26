تسجيل حوالي 40 ألف إصابة جديدة بـ”كورونا” في أمريكا

أكدت جامعة “هوبكنز” بأن الولايات المتحدة، شهدت أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” أمس الخميس منذ بداية الجائحة في البلاد.

وعرفت الإصابات المؤكدة بالوباء في أمركيا ارتفاعا قياسيا قدر بـ 39483 حالة، ليصبح الإجمالي 2.422.312 إصابة مؤكدة.

كما تم تسجيل وفاة 2425 مصاب، ليرتفع الإجمالي إلى 124415 حالة وفاة، بينما وصل العدد الكلي للمتعافين إلى 663562 متعافي.

ويأتي هذا الارتفاع المستمر في عدد الإصابات في خضم اندلاع مواجهات بسبب وفاة “جورج فلويد” على يد شرطي في مدينة “مينيابوليس”، حيث امتدت المظاهرات وبالتالي الاحتكاك المباشر إلى عدة مدن أمريكية.