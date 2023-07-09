تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء بـ 17508 ميغاواط

سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، اليوم الأحد، ذروة تاريخية جديدة تقدر ب 17508 ميغاواط.

وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم مجمع “سونلغاز”، خليل هدنة، فإن الذروة سجلتها الجزائر مساء اليوم الأحد على الساعة 15:10، مؤكدا بأن هذه الذروة لم تحدث أي تذبذب في التوزيع.

وأرجع خليل هدنة، هذه الذروة الجديدة إلى تسجيل درجات حرارة عالية في مناطق عديدة من البلاد.

كما أكد المتحدث ذاته، بأنه “على الرغم من هذه الموجة الاستثنائية للحر، لم تسجل سونلغاز أي تذبذب في التوزيع”، بفضل “الاستثمارات التي قامت بها الشركة في مجال الهياكل الطاقوية سواء في الإنتاج أو في النقل وتوزيع الكهرباء”.

وأضاف الناطق الرسمي باسم سونلغاز أن هذه الاستثمارات “أثبتت مرة أخرى نجاعتها وفعاليتها” مؤكدا “كفاءة واحترافية المورد البشري المتخصص لكل شركات وفروع سونلغاز”.

وطمأن المتحدث بأن الطاقة الكهربائية التي تنتجها وتوزعها سونلغاز كافية وقادرة على تغطية جميع الاحتياجات الوطنية في كل الظروف مع “ضمان الاستمرارية وجودة الخدمة”.

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