تسجيل ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء بالجزائر

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز”، “شهار بولخرص”، اليوم الأربعاء، عن تسجيل استهلاك كبير للطاقة، يوم 7 جويلة الجاري، على الساعة 14.05 مساء.

ووصف ذات المسؤول، هذه الكمية من استهلاك الكهرباء، بـ”الذروة التاريخية”، حيث بلغ الإستهلاك “150133 ميغاواط”،

وذلك عند حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية.

وبخصوص الإنقطاع العرضي للتيار الكهربائي، أوضح المدير العام لمؤسسة “سونلغاز”، بأنه لا يمكن ادراج هذه الإنقطاعات،

ضمن قرارات القطع العمدي.

وبرر ذات المتحدث، انقطاعات التيار الكهربائي، بالتوقيف اللاارادي، داخل شبكة الكهرباء، لإحداث التوازن بين الإنتاج والإستهلاك.

وقال بولخرص فيما يخص التزويد بالطاقة : “لدينا ما يقارب الـ20 ألف ميغاواط، والبنية التحتية للنقل والتوزيع تجاوزت، 360 ألف كيلومتر بالجزائر”.