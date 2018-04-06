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تسجيل هزة أرضية ببومرداس

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تسجيل هزة أرضية ببومرداس
بقلم عايدة.ع

سجلت صباح اليوم الجمعة، على الساعة السابعة و54 دقيقة هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريشتر في ولاية بومرداس.

وقد حدد مركز الهزة غرب مدينة زموري بولاية بومرداس.

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