تسجيل هزة أرضية ببومرداس
سجلت صباح اليوم الجمعة، على الساعة السابعة و54 دقيقة هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس ريشتر في ولاية بومرداس.
وقد حدد مركز الهزة غرب مدينة زموري بولاية بومرداس.
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