تسجيل وتوجيه الطلبة الناجحين في البكالوريا عن بعد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اجراءات جديدة خاصة بتسجيل الطلبة الجدد الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الدراسية الجارية.

حيث سيتم اعتماد أبواب مفتوحة على الجامعة بنمط افتراضي واجراء التسجيل الأولي والتوجيه عن بعد اضافة الى اعتماد اجراءات جديدة للتسجيل عن بعد دون تنقل الطلبة.

وبالنسبة لاختبارات الإنتقاء للالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة فسيتم اقتراح ضمان المقابلة عبر الخط عن طريق الزوم و”جوجل ديو” او أي وسيلة رقمية أخرى.

وبالنسبة لتنظيم المسابقات بالنسبة للمدارس العليا والدكتوراه فستتم في يوم واحد حيث يتم التقليل من تنقل المترشحين لمسابقة التكوين في الدكتوراه من خلال انشاء مراكز جهوية للمسابقات.

كما سيتم وتقليل عدد المترشحين للمسابقة مع تعديل نمط تنظيم المسابقات الوطنية للالتحاق بالتكوين في الطور الثاني في المدارس العليا بالسماح على ابقاء 80 بالمائة من التعدادات الطلابية بنفس المدرسة ،حسب الاستتحقاق.

وسيتم والاقتصار على المشاركة في المسابقة لـ 20 بالمائة فقط المتبقية بالاضافة الى الطلبة المشاركين من الجامعات والمراكز الجامعية حسب الشكل المعتاد.