تسجيل 131 مليون مصطاف في 2017

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، أنه تم تسجيل 131 مليون مصطاف خلال الموسم الإصطياف 2017.

ودعا الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، كل المعنيين للمشاركة في إنجاح موسم الإصطياف 2018.

كما قدم الأمين العام بوزارة الداخلية، خلال إجتماعه بممثلي القطاعات المعنية لهذا الملف، مخطط العمل الشامل المتعلق بموسم الإصطياف 2018.

وشدد ممثل وزارة الداخلية، على ضرورة تعبئة كافة الموارد الضرورية وملائمة الجهود التنسيق والإتصال والتحسيس بين مختلف القطاعات.

وذلك بهدف تدارك النقائص التي سجلت في السنة الماضية، حتى يتوج هذا الموسم بالنجاح.

كما قال :” أنه يجب أن يتماشى التحضير لموسم الإصطياف مع التةجه الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية.

خاصة فيما يخص الشراكة بين القطاع العام والخاص الخلاقة للثروة، التي تساهم في خلق بيئة مواتية لراحة المصطافين والسياح.

من خلال ضمان تكفل نوعي برغبات المصطافين.