تسجيل 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بكورونا في إقليم لومبارديا بإيطاليا

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الإثنين، 458 وفاة و1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة لومبارديا ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفادت به وكالة رويترز، قال مسؤول إيطالي مطلع، أن منطقة لومبارديا والتي تعتبر الأكثر تضررا بالوباء في إيطاليا، قد سجلت 458 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأضاف المسؤول، أن الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس ارتفعت في المنطقة بواقع 1154 حالة، وصلت إلى نقطة 42161 إصابة، وذلك في تراجع لافت لوتيرة زيادة الإصابات مقارنة مع اليومين الماضيين.

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد بـ10779 حالة، والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض بـ97689 حالة.