تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت السلطات الصحية في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتتعلق حالات الإصابة الجديدة، بـ3 مواطنات بحرينيات ومواطنين إثنين بحرينيين ومواطن سعودي، كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وبذلك، إرتفع عدد الإصابات بهذا الفيروس في دولة البحرين، إلى 47 حالة، حسب ذات المصدر.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، بأنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة.