تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الشرطة بكورونا منذ بداية الجائحة

كشف المدير العام للأمن الوطني، خليفة أونيسي، أمس الخميس، بالبليدة عن تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الشرطة بكورونا.

وتم تسجيل 85 حالة وفاة في صفوف الشرطة بكورونا هذا منذ بداية انتشار هذه الجائحة.

وجاء هذا في كلمة أونيسي، قرأها نيابة عنه مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وهذا على هامش إشرافه بمعية والي الولاية كمال نويصر على تدشين عدد من المرافق الأمنية الجديدة.

وأكد أن جهاز الأمن الوطني يعد ثاني مؤسسة بعد المصالح الصحية التي سجلت في صفوفها العديد من ضحايا الفيروس.