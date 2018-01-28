تسجيل 965 تدخل للحماية المدنية بالبليدة في ظرف أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة 965 تدخل، تمثل في عمليات الإسعاف والإجلاء خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن ذات المصالح سجلت 578 تدخل خاصة بعمليات الإجلاء.

بالإضافة الى إسعاف 498 شخص نحو المراكز الصحية مع تسجيل 10 وفيات.

كما ذكرت أن مصالحها، أحصت 48 حادث مرور تم من خلاله إسعاف 47 جريح مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن عدد الحرائق المسجلة بلغ 25 حريق دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وبخصوص العمليات المختلفة، فقد تم إحصاء 290 تدخل مع تسجيل07 جرحى وحالة وفاة.