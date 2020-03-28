تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة العربية السعودية، إلى 1203 حالة.

وأوردت الوزارة، أنه قد تم تسجيل حالة وفاة لمواطن في الرياض، وتسجيل حالتي تعافي.

ليصبح مجموع الحالات المتعافية من الفيروس في السعودية، 37 حالة.


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