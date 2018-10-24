تسع مؤسسات جزائرية توقع على 12 اتفاقية تعاون وشراكة مع شركات موريتانية 

انطلق بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، معرض المنتجات الجزائرية بمشاركة أزيد من 170 عارض، وأشرف على الإفتتاح كل من وزير التجارة الجزائري ووزيرة التجارة الموريطانية خديجة مبارك فول.

شدد وزير التجارة سعيد جلاب، وعلى هامش المعرض على ضرورة دعم المنتجات الجزائرية لتكون أكثر تنافسية وذو جودة عالية.

وفي المقابل وقعت تسع مؤسسات جزائرية، على إثني عشر اتفاقية تعاون وشراكة مع شركات موريطانية، تتضمن تصدير أول سيارة سياحية جزائرية خارج الحدود.

وتشمل الإتفاقية الموقعة عقد تصدير لمجموعة “غلوبال غروب” بالشراكة مع مع مؤسسة Hb، إلى جانب اتفاقية تعاون بين مستشفى الشهيد محمودي بتيزو زوز وشركة عنام الموريتانية.

وتتضمن قائمة الصفقات المبرمة عقود تصدير المنتوجات مجمع متيجي للثناعتت الغذائية، ومواد التجميل وكذا التجهيزات الطبية والصحية.