تسليم أزيد من 700 مسكن من مختلف الصيغ بميلة

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تسليم أزيد من 700 مسكن من مختلف الصيغ بميلة
بقلم عبد الرزاق.أ

أشرفت سلطات ولاية ميلة، اليوم الإثنين، بدار الثقافة مبارك الميلي، بتوزيع 769 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة 14 بلدية، في اطار البرنامج الخاص بالإحتفالات المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.

حيث قامت السلطات، بتوزيع 453 مسكن ذات صيغة السكن العمومي الإيجاري، والتي قسمت عبر ثلاثة بلديات، 233 وحدة من النفس الصيغة ببلدية التلاغمة، و140 وحدة ببلدية زغاية، و80 وحدة أخرى بسيدي مروان.

أما بالنسبة إلى صيغة الإجتماعي التساهمي، فقد تم توزيع 66 وحدة سكنية بالتلاغمة.

كما استفادة 50 عائلة من وحدة صيغة الترقوي المدعم ببلدية وادي العثمانية.


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