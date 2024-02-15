تم اليوم الخميس، بمركز الشخصنة ببن عكنون بالعاصمة، تسليم أولى بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم إجتماعيا.

وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أشرف الوزير فيصل بن طالب اليوم. على مراسم تسليم أولى بطاقات الشفاء لمرضى السرطان غير المؤمن لهم إجتماعيا.

يشار أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بالتكفل التام والفوري بمرضى السرطان غير المؤمّن لهم اجتماعيا.

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