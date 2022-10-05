تسليم السكنات دون غاز..الكهرباء والماء: المدير العام يدعو إلى تحمل المسؤولية

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني، جميع القائمين على المشاريع السكنية المرتقب تسليمها بتحمل المسؤولية. وهذا في حال تسليم سكنات دون كهرباء وغاز وماء أو الربط بشبكات الصرف الصحي.

كما شدد المدير العام لوكالة عدل، على ضرورة توفر الغاز والكهرباء والماء والربط بشبكات الصرف الصحي بالمواقع السكنية المرتقب تسليمها.

في حين، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، في تعليمات سابقة، على ضرورة إعداد محاضر تسليم واستلام. ويتم التوقيع بين مصالح التسيير العقاري ومؤسسة الإنجاز ورئيس المشروع وممثلي المكتتبين.

كما تؤكد المحاضر، الموقعة أن الحي قابل للسكن من طرف المكتتبين. وبعد تسليم السكنات -يضيف المدير العام- يعاين كل مستفيد سكنه. وفي حال تسجيل أي تحفظ، ستلتزم مؤسسة الإنجاز برفعه.

للإشارة، عقد مساء أمس الثلاثاء، فيصل زيتوني لقاءا تنسيقيا من اجل التحضير لعملتي صب الشطر الرابع وشهادات التخصيص. وعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية بمختلف أحياء صيغة البيع بالإيجار التي تم تسليمها سابقا. والمرتقب تسليمها في ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة. حيث حضر الاجتماع كل من المدير العام المساعد للتسيير العقاري والمدير المركزي لتسيير العمليات ومديرة الإعلام الآلي والإحصائيات. والمدير التجاري بوكالة عدل والمديرين الجهويين لوكالة عدل عنابة الجزائر غرب سطيف قسنطينة وهران ورقلة الجزائر شرق وتيارت .

كما وجه المدير العام تعليمات صارمة من الأجل التحضير اللوجستيكي لهاتين العمليتين. وأمر بضرورة التنسيق بين مختلف المصالح التجارية بالمديريات الجهوية التابعة لوكالة عدل.