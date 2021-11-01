تسليم توسعة المترو بين “براقي _عين النعجة” سنة 2023

كشف المدير العام لشركة مترو الجزائر، علي أرزقي، أن المؤسسة مستمرة في التحدي القائم على الإستمرار في تطوير شبكة الميترو. لا سيما التوسعات التي هي في طور الإنجاز.

وأشار المدير العام في تصريح “لوأج”، بأن التوسعة المترو نحو محطة الحراش ستكون فعلية إبتداء من الفصل الأول لسنة 2026. بينما ستكون التوسعة بين عين النعجة وبراقي بالحصص.

وفي معرض حديثه، أكد أرزقي أن الشطر الأول لتوسعة براقي عين النعجة سيسلم نهاية سنة 2023. والشطر الثاني سيسلم نهاية 2024.

وأوضح أن مؤسسته ترتقب أكثر من 200 ألف مسافر يوميا عبر خطوطها بعد أن تتحسن الوضعية الوبائية. كما أن مؤسسته تنقل في الأوقات العادية أكثر من 170.000 مسافر يوميا.

بالمقابل أكد ذات المتحدث، أنه تم تخفيض قدرات الإستعاب إلى 50 بالمائة،بسبب الوضعية الوبائية الحالية. غير أنه قرابة 100 ألف راكب يتنقل يوميا عبر الميترو.

وحسب المدير العام فإن مؤسسة مترو الجزائر نقلت منذ انطلاق الخدمة في الفاتح نوفمبر 2011 أزيد من 220 مليون راكب.

من جانبه أشار المدير العام بالنيابة لمؤسسة إستغلال ميترو الجزائر، خالد ساجي، إلى أن الميترو سمح بنقل 1.9 مليون مسافر منذ استئناف نشاطه في 7 أكتوبر الأخير. كما تم تعويض 3.900 مشترك.

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