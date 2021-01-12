تسليم جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية

تم اليوم توزيع جوائز الطبعة الأولى من جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الامازيغية، والتي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المحافظة السامية للغة الامازيغية.

وتخص الجوائز في الطبعة الأولى، اللسانيات، والأبحاث العلمية والتكنولوجيا والرقمنة، والأادب المعبر عنه باللغة الامازيغية، والأبحاث في التراث غير المادي الامازيغي.

وتم اختيار 106 عمل مترشح تم على اساسه اختيار كل من ياسين مزياني، توفيق جرود وبوخروب رشيد ، فيما تم حجب المرتبة الأولى في فئة التراث الثقافي الأمازيغي أين فاز بالمرتبة الثانية الباحث علي حجار.

وقال الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية هاشمي عصاد أن هذه الجائزة تعتبر إضافة للساحة الفكرية الثقافية الوطنية.