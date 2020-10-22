تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سهرة اليوم الخميس

ستسلم مساء اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بنادي الصنوبر جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف.

وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ22 أكتوبر من كل سنة.

ونظمت الطبعة السادسة لهذه السنة تحت موضوع “الرقمنة جسر نحو الجزائر الجديدة”.

وتعد هذه الجائزة اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية.

خاصة وأنها تساهم بإعلامها المكتوب، السمعي البصري والإلكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

وتهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله.

كما تهدف إلى التحفيز على التميز والإبداع والإحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الإستحقاق.

بالإضافة إلى مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة إما فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح.

للإشارة، فإن لجنة التحكيم لهذه الجائزة مكونة من عميد كلية العلوم السياسية سليمان أعراج، إلى جانب ممثلين عن وزارات الإتصال، المالية، التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.

كما تضم ممثلين عن الأسرة الإعلامية المكونة من الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري، الصحافة العمومية والخاصة وممثلين عن كلية الإعلام وعلوم الاتصال.