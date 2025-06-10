تسليم شهادات النجاح لتلاميذ ” السانكيام” في هذا التاريخ

كشفت وزارة التربية الوطنية أن تسليم دفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لجميع التلاميذ المعنيين، وكذا شهادات النجاح للتلاميذ المنتقلين إلى السنة الأولى متوسط سيكون يوم الخميس 03 جويلية 2025.

وأكدت وزارة التربية الوطنية من من خلال المنشور الخاص بالترتيبات الختامية لتقييم المكتسبات الخاصة بالطورين الأول والثاني. أنه سيتم عقد مجلس الأساتذة على مستوى جميع المدارس الابتدائية يوم الأربعاء 25 جوان 2025.

كما سيتم تسجيل تاريخ انعقاد مجلس الأساتذة على الأرضية الرقمية. قصد التمكن من سحب الشهادات. ودفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

إضافة إلى طبع شهادات ودفاتر تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وبطاقات تقييم مكتسبات الطورين الأول والثاني ابتداءً من يوم الأربعاء 25 جوان 2025.

كما سيتم تنظيم يوم مفتوح لتسليم بطاقات تقييم مكتسبات نهاية الطورين الأول والثاني

ودعت الوزارة الأساتذة. إلى ضرورة تقديم توضيحات وافية لأولياء التلاميذ. في هذا اليوم المفتوح بخصوص مستوى تملك أبنائهم كل كفاءة من الكفاءات. المعنية بالتقييم.