تسليم عقود سكنات عدل بهذه الولايات

أنهت المديرية العامة لفرع عدل للتسيير العقاري “جاست إيمو” كل المواطنين المستفيدين من سكنات عدل. تم الشروع في تسليم عقود السكنات للمكتتبين الراغبين في دفع ما تبقى من مبلغ شققهم الاجمالي. ويتعلق الامر بـ برنامج 55000 مسكن وذلك عبر كامل التراب الوطني.

ونشرت لوكالة “جاست إيمو” عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك بيان للراغبين في دفع ما تبقى من مبلغ شققهم الاجمالي. والحصول على عقد سكناتهم، التقرب من مكتب التسيير المتواجد على مستوى حي عدل. وذلك من خلال التقرب من مكتب التسيير المتواجد على مستوى حي عدل.

وأضاف البيان على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق تيزي وزو والأحياء هي كل من عدل عزازقة، تازمالت، تامدا، واد فالي، سيدي أحمد، براندي، المشتلة، سيدي أحمد، وأو ان أل.

اما على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر شرق بومرداس فالأحياء هي كل من عدل تيجلابين، زموري، قورصو، بودواو، فرانس فانون، والبويرة 132/168 مسكن.

بينما العاصمة على مستوى الفرع الجهوي للتسيير العقاري الجزائر وسط نجد مواقع عدل بكل من الكاليتوس، وأولاد فايت، وباب الزوار، وبومعطي، وهراوة، ومعالمة، والسويدانية والمنظر الجميل.

وللإشارة مع إستلام الشقة يكون المكتتب قد دفع ماقيمته 25% في القيمة الإجمالية لشقته والمقدرة بـ 210 مليون سنتيم بالنسبة للشقة من 3 غرف. بينما 270 مليون سنتيم المكونة من 4 غرف. كما قررت الحكومة تفيض 10 % من سعر الشقة للراغبين في الدفع المسبق لقيمة السكن.