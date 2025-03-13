تسليم كشوف نقاط الفصل الثاني في هذا التاريخ

شرعت المؤسسات التربوية في عقد مجالس الاقسام في الاطوار التعليمية الثلاث لضبط معدلات التلاميذ النهائية. على أن يتم تسليم كشوف النقاط يوم 20 مارس الجاري .

وشددت وزارة التربية الوطنية حسب تعليماتها على مديرياتها على ضرورة الإلتزام بالخطوات التي على أساسها يتم حجز النقاط الخاصة بالتلاميذ.وهذا بعد موافقة مجلس الأقسام عليها .

كما أكدت الوزارة على ضرورة إعلام التلاميذ. بالنقاط التي تحصلوا عليها في كل مادة.عقب التصحيح الذي أكدت الوزارة أن يكون جماعي. كي يتمكن التلميذ من معرفة أّخطائه ومحاولة تفاديها في الإختبارات القادمة .