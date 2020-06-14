تسليم كشوف نقاط للتلاميذ بداية من الغد

الوطني
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تسليم كشوف نقاط للتلاميذ بداية من الغد
بقلم نوال زايد

تشرع غدا العديد من المؤسسات  التربوية في توزيع كشوف نقاط الفصل الثاني ، أين سيتم التعرف على معدلات الانتقال والرسوب  .

وعملا  بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات التربوية فان عملية التوزيع ستكون حسب  المستوى أين سيتم توزيع كشوت نقاط السنة أولى  متوسط غدا الاثنين .

أما  كشوف  نقاط السنة الثانية  متوسط ستكون يوم الثلاثاء فيما سيتم تسليم كشوف نقاط السنة الثالثة متوسط يوم  الأربعاء .

وبالنسبة للطور الثانوي فان عملية تسليم كشوف النقاط  للسنة اولى ثانوي ستكون غدا الاثنين أما كشوف نقاط السنة الثانية ثانوي ستكون يوم الثلاثاء


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