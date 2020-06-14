تسليم كشوف نقاط للتلاميذ بداية من الغد

تشرع غدا العديد من المؤسسات التربوية في توزيع كشوف نقاط الفصل الثاني ، أين سيتم التعرف على معدلات الانتقال والرسوب .

وعملا بالإجراءات الوقائية المتخذة من قبل المؤسسات التربوية فان عملية التوزيع ستكون حسب المستوى أين سيتم توزيع كشوت نقاط السنة أولى متوسط غدا الاثنين .

أما كشوف نقاط السنة الثانية متوسط ستكون يوم الثلاثاء فيما سيتم تسليم كشوف نقاط السنة الثالثة متوسط يوم الأربعاء .

وبالنسبة للطور الثانوي فان عملية تسليم كشوف النقاط للسنة اولى ثانوي ستكون غدا الاثنين أما كشوف نقاط السنة الثانية ثانوي ستكون يوم الثلاثاء