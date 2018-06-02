تم تسليم مفاتيح 548 وحدة من السّكن الإجتماعي بصيغة عمومي إيجاري بولاية الوادي، حسبما أفادت به اليوم السبت مصالح الولاية.

وتتوزّع تلك السكنات التي وزعت في الآونة الأخيرة عبر بلديات البياضة “300 وحدة ” وحاسي خليفة “208” والرباح ” 40 سكن”.

وسيتم أيضا توزيع 3301 وحدة من ذات الصيغة خلال السنة الجارية عبر 12 بلدية

بعد إعلان قوائم المستفيدين منها حسبما أشير إليه .

يشار إلى أنّ، 709 سكن عمومي إيجاري قد وزّعت خلال السنة المنقضية بالولاية .

و جرى كذلك توزيع 42 إعانة مالية مخصّصة لبناء السكن الريفي لفائدة البدو الرحل من قاطني قرية “الربابة” النائية ببلدية العقلة.

التي كان قد انتشر بها مؤخّرا داء الحصبة.