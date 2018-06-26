تسليم «ميترو» باب الوادي والمطار في 2023

رحلة لــ «الميترو» كل ثلاث دقائق نهاية 2018

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة «ميترو» الجزائر، كورابة مصطفى، بأنه قد تم الشروع في أشغال التوسعة الجديدة لـ «ميترو» الجزائر، تشمل خط ساحة الشهداء باب الوادي، بالموازاة مع التوسعة الشرقية من عين النعجة إلى المطار الدولي هواري التي تم إطلاقها في وقت سابق، مؤكدا بأن هاتين التوسعتين ستدخلان حيز الخدمة في سنة 2023 على أقصى تقدير.

وقال ذات المسؤول في حديث خص به النهار، إن الأشغال تسير على قدم وساق على مستوى الخطين الجديدين تتضمن الأشغال الأساسية والتجهيزات وأشغال التهيئة، مؤكدا بأن الشركة المكلفة بالإنجاز على مستوى التوسعات، وهي الشركة الوطنية «كوسيدار» ستقتني آلة عالمية خاصة بحفر ميترو الأنفاق، والتي تقوم بالحفر وصقل الإسمنت المسلح ودعائمه بطريقة مزدوجة، حيث تمكن هذه الآلة من حفر وتسليم 40 سنتيمتر منجزة ومهيئة يوميا، وهو ما سيسمح -حسب ذات المسؤول- بتسريع وتيرة الأشغال مؤكدا بأن هذه الآلة سيتم جلبها نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير.

وفي سياق ذي صلة، قال مصطفى كورابة في حديثه إلى النهار، بأنه قد تم اقتناء 12 قطار ميترو جديد، أين سيكون كل قطار مزود بستة عربات سيتم تخصيصها للعمل في التوسيعات التي دخلت، مؤخرا، حيز الخدمة على غرار توسعة ساحة الشهداء وتوسعة عين النعجة، وفي سياق ذي صلة، أكد ذات المتحدث بأن مؤسسة ميترو الجزائر لن تفرض أي زيادات على تذاكرها، بل ستدرس إمكانية تخفيضها بعد التوسيعات الجديدة نهاية سنة 2023.

وفي سياق ذي صلة، فإنه ومع استقدام قطارات ميترو جديدة بستة عربات، فإن مدة انتظار كل قطار ستقل من 6 دقائق بين رحلة ورحلة إلى 3.20 دقيقة، وهي المدة المعمول بها عالميا.