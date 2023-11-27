تسليم وسم “أدرس بالجزائر” لـ15 جامعة وهذا ترتيبها

أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، على تسليم وسم “أدرس بالجزائر نجمة واحدة”، لخمسة عشر مؤسسة جامعية وإقامات جامعية.

وحسب ما نشره الوزير على صفحته الرسمية بفايسبوك، حضر الفعالية، إطارات وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وثلاثون ملحقا بالممثليات الدبلوماسية بالجزائر.

وأوضح الوزير، أن وسم ” أدرس بالجزائر “، صالح لمدة سنة من تاريخ تسليمه، ويهدف لإضفاء نوعا من التنافسية بين المؤسسات الجامعية.

هذا وجاء ترتيب المؤسسات الجامعية المتحصلة على وسم أدرس بالجزائر-نجمة واحدة كالتالي:

جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي.

جامعة بومرداس محمد بوقرة.

جامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس.

جامعة خميس مليانة جيلالي بونعامة.

جامعة الأغواط عمار ثليجي.

جامعة بجاية عبد الرحمن ميرة.

جامعة البويرة أكلي محند أولحاج.

جامعة تيزي وزو مولود معمري.

المركز الجامعي تيبازة عبد الله مرسلي.

جامعة البليدة ١ سعد دحلب.

جامعة الجزائر 3 براهيم سلطان شيبوط.

جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة.

جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين.

جامعة المدية يحي فارس.

جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله.