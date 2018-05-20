تسليم 1965 مفاتيح مسكن LSP عبر سبع ولايات منها الجزائر العاصمة  

تسلم اليوم الاحد مفاتيح 1965 مسكن من صيغة الترقوي العمومي عبر سبع ولايات منها 1312 وحدة بالجزائر العاصمة.

وأوضح عبد الواحد تمار وزير السكن والعمران والمدينة خلال حفل تسليم مفاتيح سكنات LSP لعدد من مكتتبي حي بن دادة ببلدية سطاوالي بالعاصمة

وأن ان الولايات المعنية من عملية التسليم هي الجلفة 20 سكن، برج بوعريريج 40 سكن، تيبازة 220 سكن، الطارف 51سكن.

إضافة إلى الشلف 60 سكن، البليدة 262 سكن، والجزائر العاصمة 1.312 سكن.

وفيما يخص العاصمة كشف الوزير أن الـ 1312 وحدة سكنية من صيغة LSPتتواجد بكل من بلديات عين البنيان 240 وحدة من أصل 440 وحدة سكنية.

بينما سطاوالي 384 وحدة من أصل 872 وحدة سكنية، برج البحري 192 وحدة من أصل 600 وحدة سكنية.

وأيضا الرغاية 496 وحدة من أصل 1802 وحدة سكنية.

كما سيتم توزيع حصص أخرى من السكنات من صيغة الترقوي العمومي بالجزائر العاصمة خلال شهر جويلية القادم.