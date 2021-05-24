تسليم 3263 وحدة سكنية نهاية جوان الداخل بولايتي العاصمة والبليدة

ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين، اجتماع تقني خصص لتقديم حوصلة حول السكنات التي سيتم الانتهاء من أشغال إنجازها نهاية شهر جوان المقبل. ويتعلق الأمر بكل من ولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، أين سيتم تسليم 3263 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. وجرى الإجتماع بحضور كل من : الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة. رئيسة ديوان وزارة السكن والعمران والمدينة. المدير العام للسكن. المديرة العامة للتعمير والهندسة المعمارية والبناء. مدير السكن الجزائر. مديرة التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر. مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية البليدة. مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (البليدة، دار البيضاء، بئر مراد رايس)

فبالنسبة لولاية الجزائر، قدّم مدير السكن لولاية الجزائر عرضا مفصلاً حول عدد السكنات التي هي قيد الإنجاز من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري خاصة تلك المبرمجة للانتهاء من اشغالها نهاية شهر جوان وتلك التي وصلت نسبة انجازها 70 %.

أما بالنسبة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس فهو مكلف بالانتهاء من أشغال انجاز 240 وحدة سكنية نهاية شهر جوان المقبل.

وفي المقابل، ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء فهو مكلف بإنجاز 1440 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الايجاري ببابا حسن ستكون جاهزة نهاية شهر جوان وهو حاليا قيد انجاز التهيئة الخارجية.

بينما، ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي سيكون مكلف بانجاز57 سكن بسحاولة و232 سكن بأولاد فايت ستكون جاهزة نهاية شهر جوان. وبالنسبة لولاية البليدة فقد تضمن العرض الذي قدمه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري مشروع إنجاز 1294 وحدة سكنية بصيغة العمومي إيجاري بالصفصاف الذي تنتهي به الأشغال نهاية شهر جوان المقبل.