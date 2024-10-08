تسمم 80 تلميذا بمعسكر.. الوالي يطمئن عليهم ويأمر بفتح تحقيق وبائي

أمر والي ولاية معسكر، محمدي فريد، بفتح تحقيق وبائي في قضية تسمم أزيد من 80 تلميذا. بمدرسة مالك بن نبي بحي البخايتية 2، بلدية سيدي عبد المومن، دائرة المحمدية.

وحسب بيان مصالح الولاية، فقد تنقل الوالي على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية دحاوي دحو بمدينة المحمدية. للوقوف على الوضعية الصحية للتلاميذ الذين أصيبوا بتسمم غذائي والاطمئنان عليهم.

وكان الوالي مرفوقاً برئيس المجلس الشعبي الولائي، حيث لاحظ تماثل كافة الحالات المسجلة للشفاء بعدما تم التكفل بهم من طرف الأطقم الطبية وشبه الطبية، بمشاركة مصالح الحماية المدنية والسلطات المحلية.

كما أمر الوالي بفتح تحقيق وبائي لمعرفة مصدر التسمم الغذائي وأسبابه.