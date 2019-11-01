تسمية فوج المدفعية المضادة للطيران ببرج العقيد لطفي باسم الشهيد عبد الحق أحمد

أشرف قائد القطاع العملياتي الأوسط بالناحية العسكرية الثالثة، اليوم، على مراسم تسمية الفوج 187 للمدفعية المضادة للطيران ببرج العقيد لطفي باسم الشهيد “عبد الحق أحمد”.

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخامسة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر المباركة،وتنفيذا لقرار الفريق، رئيس أركان الجيش، بتسمية الهياكل والمنشآت العسكرية بأسماء شهداء الثورة التحريرية المجيدة، عرفانا بتضحياتهم وتخليدا لمآثرهم في البطولة والكفاح ضد الإستعمار الفرنسي الغاشم.

الحفل بحضور أفراد من عائلة الشهيد، حيث تطرق قائد الفوج في كلمته إلى التذكير بتضحيات الشهيد وعرض سيرته النضالية الحافلة، و تم تسليم هدايا رمزية لعائلة الشهيد بالمناسبة.