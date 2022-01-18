تسهيلات جديدة لسحب المعاشات
نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبر حسابها على الفيسبوك بيانا بخصوص سحب المعاشات عبر مكاتبها.
وجاء في بيان الوزارة انه ونظرا للإرتفاع المرعب لعدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بإمكان المتقاعدين الإستفادة من إجراء التوكيل. حيث يسمح لهم بتوكيل غيرهم لسحب معاشاتهم على مستوى المكاتب البريدية.
وأضاف البيان أن هذا الجاراء بعتبر إستثنائيا ومخفف بسسب جائحة كوفيد 19 التي تعرفها البلاد . ووللإستفادة من هذا التوكيل يجب الخضوع للشروط التالية:
يجب على المفوّض إليه تقديم نموذج “التوكيل الإستثنائي” ، موقعًا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.
ولتحميل نموذج “التوكيل الإستثنائي” يمكن الولوج إلى هذا الرابط:
file:///C:/Users/user/Desktop/FormulaireProcurationExceptionnelle.pdf
بالإضافة إلى تقديم النسخة الأصلية لوثيقة هوية المتقاعد (صاحب المعاش) والصك البريدي الممضي من طرف المتقاعد ومسمى لصالحه.
كما انه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للصك خمسين ألف دينار 50.000 دج.
تقديم وثيقة هوية المفوض إليه ونسخة لحفظها في ملف المعاملة.
يجب ألا تتجاوز آجال سحب المعاش ثلاثة أيام من تاريخ توقيع التوكيل.
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كما كشف ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم غميط رابح ، عن المواد المعدلة بقانون المعاشات العسكرية.
وقال المقدم غميط، إن المواد المعدلة ستسمح لعديد العسكريين السابقين بتسوية ملفاتهم، التي أودعوها لدى مصالح الوزارة.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال إجراء الخبرة الطبية من 30 يوما إلى 90 يوما.
وتهدف المادة، -يضيف المتحدث-، للإذاعة ، إلى منح الوقت للعسكريين السابقين، بإعداد ملفاتها وإجراء الخبرة الطبية.
كما أشار المقدم غميط، إلى أنه تم تعديل المادة التي تسمح باستحداث منحة عطب تكميلية، التي يستفيد منها العسكري.
وأضاف المقدم، أن المنحة تمنح للذين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من معاش التقاعد.
وأفاد مدير المصلحة الاجتماعية، أن التعديل يمثل استجابة للانشغال المعبر عنه من قبل العسكريين السابقين بمختلف فئاتهم وأصنافهم.
ومن شأن التعديل –يردف المتحدث- الحفاظ على قدرة العسكريين السابقين، الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
ومن جهته أكد ممثل مديرية الشؤون القانونية بوزارة الدفاع، العقيد بن بلخير جمال، أن رئيس الجمهورية أعطى أهمية قصوى للملف.
وهذا –يقول العقيد بن بلخير-، لضمان ديمومته وتخصيص معالجة عادلة وعاجلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة.
وأشار المتحدث إلى أن التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون تصب بمصلحة مختلف الفئات من هؤلاء العسكريين.
كما أضاف “أنه كان من الضروري إعادة النظر بعض المواد مع ما هو مطروح مع العرائض وفقا للقوانين السارية”.