تسهيلات جديدة لسحب المعاشات

نشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبر حسابها على الفيسبوك بيانا بخصوص سحب المعاشات عبر مكاتبها.

وجاء في بيان الوزارة انه ونظرا للإرتفاع المرعب لعدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا بإمكان المتقاعدين الإستفادة من إجراء التوكيل. حيث يسمح لهم بتوكيل غيرهم لسحب معاشاتهم على مستوى المكاتب البريدية.

وأضاف البيان أن هذا الجاراء بعتبر إستثنائيا ومخفف بسسب جائحة كوفيد 19 التي تعرفها البلاد . ووللإستفادة من هذا التوكيل يجب الخضوع للشروط التالية:

يجب على المفوّض إليه تقديم نموذج “التوكيل الإستثنائي” ، موقعًا من طرف الشخص الموكل، مع مراعاة مطابقته للتوقيع الأصلي المسجل لدى بريد الجزائر.

ولتحميل نموذج “التوكيل الإستثنائي” يمكن الولوج إلى هذا الرابط:

file:///C:/Users/user/Desktop/FormulaireProcurationExceptionnelle.pdf

بالإضافة إلى تقديم النسخة الأصلية لوثيقة هوية المتقاعد (صاحب المعاش) والصك البريدي الممضي من طرف المتقاعد ومسمى لصالحه.

كما انه لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الأقصى للصك خمسين ألف دينار 50.000 دج.

تقديم وثيقة هوية المفوض إليه ونسخة لحفظها في ملف المعاملة.

يجب ألا تتجاوز آجال سحب المعاش ثلاثة أيام من تاريخ توقيع التوكيل.

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