تسهيلات لمنح تأشيرات العمل في كندا وهذه الوظائف الأكثر طلبا

لتعزيز أنظمة الهجرة والحماية للأجانب، تعتمد كندا على تخفيف شروط منح تأشيرات العمل. حيث تسعى الحكومة الكندية لملء الآلاف من الوظائف الشاغرة في المجالات الرئيسية للتنمية الاقتصادية.

من أجل معالجة هذا النقص في الموظفين المؤهلين، طورت كندا استراتيجية تدور أساسًا حول تأشيرة العمل المقدمة للأجانب. ولا سيما الجزائريين.

كما سيتم توسيع تصاريح العمال لتشمل الأزواج. بالإضافة إلى الأطفال المعالين من حاملي الوثيقة المعنية.

كما تستعد كندا لإدخال تغييرات على قواعد إصدار تأشيرات العمل، اعتبارًا من نهاية الشهر الحالي.

بالإضافة إلى ذلك الأطفال المعالين لحامل تصريح العمل الذين يشغلون منصبًا في أي فئة “FEER” من 0 إلى 5. وهذا يتوافق مع التدريب والتعليم والخبرة والمسؤوليات.

كما سيتأثر أزواج وأطفال حامل تصريح العمل المفتوح بهذا الإجراء الجديد. بالإضافة إلى الشركاء والأطفال الصغار من طالبي الإقامة الدائمة.

أكثر 15 وظيفة مطلوبة في كندا في عام 2023

قامت شركة التوظيف Randstad Canada بنشر قائمة الوظائف الخمسة عشر الأكثر طلبًا لعام 2023 في البلاد.

من أجل الوصول إلى هذا الترتيب، نظروا في البيانات المقدمة من العملاء. وقاموا بتحليل إعلانات الوظائف على مدار الـ 12 شهرًا الماضية لتحديد الأنماط والاتجاهات للتوصل إلى القائمة.

وتتمثل هذه الوظائف في: مدير الموارد البشرية، مهندس ميكانيكي، لحام، فني محاسبة، التمريض، كاتب مستودع، مستشار، مستشار خدمة العملاء. سائق، شريك مبيعات، ساعد اداري، محلل الأعمال، مشرف انتاج، منسق تسويق رقمي، مدير مشروع البناء.