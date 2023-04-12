تسوية الجولة الـ 17.. سوسطارة والسيسكاوة في صدام “الاقتراب من البوديوم”

تستقبل تشكيلة اتحاد العاصمة، سهرة اليوم الأربعاء، نظيرتها من اتحاد خنشلة، بملعب 5 جويلية 62، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 17 من بطولة المحترف الأول.

وبالرغم من أن المواجهة التي ستنطلق في حدود الساعة الـ 22:30، ستلعب في غياب الجماهير، بسبب العقوبة المسلطة على الفريق العاصمي، إلا أن الإثارة ستكون حاضرة لا محالة.

ويحتل “أبناء سوسطارة” المركز الثامن بـ 29 نقطة و4 لقاءات متأخرة باحتساب مباراة اليوم، ما يعني أن حظوظهم في الصعود إلى “البوديوم” جد كبيرة، بشرط الفوز في جميع اللقاءات المتأخرة.

بينما يحتل السيسكاوة، المركز الخامس برصيد 31 نقطة على بعد 4 خطوات فقط من دخول “البوديوم” ويملكون في رصيدهم مباراة متأخرة أخرى، إلى جانب لقاء اليوم.