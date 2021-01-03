تسوية المنح والعلاوات ووضعية أصحاب الإدماج المهني والاجتماعي في قطاع الصحة

الوزارة تستفيد من ميزانية إضافية وتدعو مديرياتها إلى التكفل بهذه الوضعيات

استفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، من تحويل اعتمادات مالية من وزارة المالية، بعد موافقة الوزير الأوّل، موجهة للتكفل بتسوية الوضعيات المالية العالقة لموظفيها عبر مختلف مؤسسات الصحة العمومية والاستشفائية.

وجاءت هذه الاستفادة، حسب مراسلة وزارة الصحة التي تحمل رقم 252 بتاريخ 28 ديسمبر 2020، وتم إرسالها إلى كل مديريات الصحة في الولايات ومديري مؤسسات الصحة العمومية عبر مناطق الوطن، تفيد بأن وزارة المالية حوّلت اعتمادات مالية بعد موافقة الوزير الأوّل إلى وزارة الصحة، بناءً على القرار الوزاري المشترك رقم 7064 المؤرخ في 24 ديسمبر 2020، الذي يعدّل القرار الوزاري المشترك رقم 6088 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، والمتضمن توزيع الإيرادات، النفقات والمناصب المالية للمؤسسات العمومية الاستشفائية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة لكل ولاية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وعلى المديريات والمؤسسات الصحية العمومية موافاة الوزارة بمدونة المناصب المالية الإضافية المخصصة للفئة ذاتها.

وأضاف التعليمة ذاتها بأنه وتطبيقا لمحتوى البرقية رقم 7019 / 1696 المؤرخة في 22 ديسمبر الماضي، الصادرة عن المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة في وزارة المالية، التي تتضمن تحويل اعتمادات مالية لدائرتنا الوزارية بعد موافقة الوزير الأوّل، والموجهة للتكفل بنفقات فئة المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات لسنة 2020، وهذا لا سيما بعد الموافاة بمدونة المناصب المالية الإضافية المخصصة للفئة ذاتها، وكذا العجز المسجل في العنوان الأول بخصوص مختلف المنح والعلاوات، أبرزها العلاوة الاستثنائية التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة عمال الصحة المجندين لمحاربة وباء “كورونا”، ودعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى ضرورة إيلاء الأهمية في تنفيذ هذه التعليمة الموجهة للمصالح المختصة، للتكفل بكل هذه الوضعيات وتسوية مستحقاتها المالية.