تسوية مستحقات 90 بالمائة من منتجي الطماطم الصناعية

أكد الديوان الوطني للخضر واللحوم، أن عملية دفع منح الفلاحين المنتجين المتعاقدين مع مصانع تحويل الطماطم الصناعية مستمرة.

وجاء في بيان للديوان، إن عملية دفع المنح العالقة مستمرة وقد شارفت على الإنتهاء بعد تسوية مستحقات 90 بالمائة من الفلاحين.

واستقبلت مصالح الديوان ملفات 2934 فلاح من أصل 3151 فلاح منتج.

وأشار البيان، إلى إن عدد الفلاحين الذين استفادوا من مستحقاتهم المالية بلغ 2360 فلاح.

مضيفا أنه من أصل 3151 فلاح منتج متعاقد مع مصانع التحويل، استفاد 98 بالمائة منهم من مستحقاته المالية.

فيما تمثل النسبة المتبقية 67 فلاحا، لم تحول ملفاتهم الإدارية بعد الى المصلحة المختصة، قصد استكمال معالجتها واتمام دفع باقي المستحقات المالية العالقة.

وبالنسبة لمصانع التحويل فقد تم تسوية مستحقات 18 وحدة تحويل من أصل 21 مصنع.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم الانتهاء من دفع منح باقي الوحدات الثلاث فور إتمام معالجة ملفاتهم الإدارية.

وفي الأخير، ذكر الديوان كافة الشركاء والمهنيين بأنه حريص على استفادة الفلاحين المتعاقدين من منح الدعم المخصصة لهم.

ويأتي ذلك، بهدف تشجيع الفلاحين على مواصلة الاستثمار والرفع من إنتاجية مادة الطماطم الصناعية التي حققت فيها الجزائر الاكتفاء الذاتي.

وهو ما مكن من تجنب الاستمرار في استيراد مركز الطماطم مع التفكير في التصدير مستقبلا، يضيف البيان.