تسويق حر لسكنات ENPI التي لم يتم بيعها وحسابات توفير سكنية بـ”صِفر” فائدة

قرر منح المشاريع الاستثمارية المهيكلة، الممولة بقرض من الخزينة، إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة مقررة من طرف السلطات العمومية، وكذا الترخيص لملاك و مجهزي سفن الصيد وتربية المائيات، مرة كل خمس سنوات، بجمركة المحركات البحرية “الداخلية”، المستعملة التي يقل عمرها عن خمس سنوات.

كما تقرر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، إعفاء رقم الأعمال المحقق من أنشطة توزيع وبيع الحليب الطازج، من الضريبة الجزافية ومنح المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إمكانية التسويق الحر، للمساكن الترقوية العمومية الغير مباعة، مع مراعاة دفع الإعانات غير المباشرة للدولة.

إلى ذلك، إنشاء حسابات التوفير السكني تكون أسعار الفائدة فيها معفاة لمدة ثلاث سنوات وتضمنها الدولة وكذا إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي، لنفس المدة، على الفوائد الناتجة في مجال التوفير السكني.

وأشار التقرير الذي تحصلت عليه “النهار أنلاين”، إعادة ادراج، لمدة خمس سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024، للإعفاء: من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي، فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل بمقابل السندات والأوراق، السندات والأوراق المماثلة لها للخزينة، المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظم، مع حد أدنى للاستحقاق مدته خمس سنوات، ومن رسوم التسجيل، للعمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظم.

ومن إعادة ادراج، لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من الفاتح جانفي 2024، للتخفيض من الضريبة على أرباح الشركات، يعادل نسبة فتح رأس المال في البورصة، لفائدة الشركات التي تكون أسهمها العادية مسجلة مسعرة في البورصة.

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هذا، وتقرر توسيع تطبيق النسبة المخفضة 9% للرسم على القيمة المضافة المخفضة، المطبقة حاليًا على نفايات الألمنيوم والحديد والخشب والزجاج والكرتون والبلاستيك، إلى النفايات المطاطية، زيوت المحرك وعلبة السرعة وزيوت التشحيم المستعملة، إطارات مطاطية غير المستعملة، زيوت ومواد دسمة غذائية، مجمعات تحتوي على الرصاص.

والإعفاء من رسم الفعالية الطاقوية، على عمليات تصدير الأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به و تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة من 05 إلى 0,5 %. المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي.