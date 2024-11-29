تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا

ألغت دولة تشاد اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، للعاصمة نجامينا.

وأعلن وزير الخارجية التشادي، عبد الرحمن كلام الله، أمس، أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا.

وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارة الخارجية التشادية على صفحتها على فيسبوك، إنّ “حكومة جمهورية التشاد تبلّغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية”.

ويتواجد في تشاد قرابة ألف جندي يحكمها الجنرال محمد إدريس ديبي منذ عام 2021، وهي واحدة من حلفاء فرنسا في إفريقيا.