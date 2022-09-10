تشارلز ينصب وليام وليا للعهد ويؤكد: سأخدم الجميع

في أول خطاب له، تعهد ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، الجمعة، باحترام البلاد والدستور، مشددا على أنه سيخدم الجميع بولاء وحب.

كما أشاد الملك بالتضحيات التي بذلتها والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية طيلة 7 عقود من جلوسها على العرش.

وأعلن الملك الجديد، في خطابه الأول، تسمية الأمير وليام الذي يبلغ 40 عاما، وليا لعهد بريطانيا وأميرا لويلز.

وقال الملك الجديد: “مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية”.

وأورد الملك: “مبادئنا ما تزال كما هي والمهمات الملكية والمسؤوليات مستمرة”.

وأشار الملك إلى أن تنصيبه ملكا سيجعله غير قادر على التفرغ للأعمال الخيرية كما كان يفعل من ذي قبل. لكن قال إن هناك من سيتولى الأمر بأمانة.

وأعلن قصر باكنغهام، يوم الجمعة، إن الملك تشارلز سيجري تنصيبه بشكل رسمي، اليوم السبت.

وسينعقد الاجتماع على التاسعة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، ويجري على مرحلتين، حيث يعلن تولي الملك الجديد العرش، ثم يؤدي العاهل القسم.

وبعد هذا الاجتماع، سيكون هناك إعلان رئيسي على الساعة الواحدة من خلال شرفة تطل على ساحة في قصر سانت جيمس.

كما ستكون هناك إعلانات للملك الجديد في عموم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة لندن.

هذا وأعلن ملك بريطانيا الجديد، الجمعة، أن مدة الحداد في البلاد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ستستمر أسبوعا بعد جنازة.