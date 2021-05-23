تشريعيات: أجندة الحملة الانتخابية في يومها الرابع

يتضمن دفتر الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان في يومها الرابع، يوم الأحد، ما يلي:

ينظم الارندي، تجمعا شعبيا ببسكرة بقاعة المحاضرات الكبرى “ساسي حسين” على الساعة 11 صباح.

كما سيكون لأمين الحزب الطيب زيتوني، بباتنة في دار الثقافة محمد العيد آل خليفة تجمع على الساعة الرابعة مساء.

وجبهة النضال الوطني تنظم تجمعا شعبيا بالبليدة بقاعة الحرية بموزاية على الساعة 14:00 زوالا.

وعن رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد سينشط تجمعا شعبيا بقصر الثقافة محمد بوضياف بعنابة على الساعة 10 صباحا.

وسينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة محمد سراج بسكيكدة على الساعة الثالثة زوالا.

أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، سينشط تجمعا بدار الشباب العيفة صالح بشلغوم العيد على الساعة 9 وبقالمة مساء.

ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة سينظم تجمعا شعبيا بحدود الرابعة والنصف زوالا بقاعة السينما لعمارنة بسيدي بلعباس.

وستشرف رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر، فاطمة الزهراء زرواطي، على نشاط جواري بالجزائر العاصمة بداية من العاشرة صباحا.

وعن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، سينشط تجمعا بعين تيموشنت، على الساعة العاشرة صباحا.

ورئيس جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، ينشط تجمعا بقاعة الحفلات للمدينة على الساعة 10:30 صباحا بغليزان ومساء بمستغانم.

وحزب صوت الشعب ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة متعددة الرياضات “بن منصور” بالكيفان بتلمسان على الساعة العاشرة صباحا.

كما ينشط حركة الإصلاح الوطني تجمعا شعبيا بدار الثقافة “عبد القادر علولة” بتلمسان على الساعة الثالثة زوالا.

وسينظم رئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، تجمعا بدار الثقافة “الشهيد غراس بوعزة” بالسانية على الساعة الخامسة مساء.

وسيكون لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، تجمعا شعبيا بتلمسان.

أما رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش ينظم نشاطا جواريا بولاية تيبازة.

ورئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم ينظم لقاءً جواريا ببلدية السواقي في المدية صباحا.

وينظم رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان نشاطا جواريا بالدويرة في العاصمة.